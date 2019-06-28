Водителям объяснили, как объехать подтопленные дороги к аэропорту «Шереметьево»

Москва, 28 июня. Водителям посоветовали альтернативные маршруты к аэропорту «Шереметьево» из-за сильного подтопления подъездных дорог. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

Сильные ливни затопили парковки и некоторые дороги к столичному аэропорту. Вода стоит на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта на этих участках. Воду откачивает спецтехника, дорожные службы на месте. В сообщении областного Минтранса отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться объездом через деревню Носово.

Время в пути увеличится на 20 минут, пишет РИАМО. Чтобы попасть в терминал В, стоит добираться на «Аэроэкспрессе». Далее пассажирам порекомендовали воспользоваться межтерминальным переходом.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места происшествия.