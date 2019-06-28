Почти 1,6 га земли в Новой Москве отдадут проекту «Дом-2»

Москва, 28 июня. Земельный участок площадью почти 1,6 га выделят для строительства новых павильонов телешоу «Дом-2» в ТиНАО, сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Публичные слушания о выделении земли телевизионному проектру прошли успешно. Претензий у компании нет, отметил столичный чиновник.

По его словам, площадь нового участка составила 15 тыс. 895 кв. м, а площадь отчуждаемого для строительства дороги участка — 16 тыс. 182 кв м. Владимир Жидкин отметил, что сейчас готовят документы на землю, передает АГН «Москва».



Участники телешоу и съемочная бригада могут перехать на новую площадку уже в сентябре этого года. Чиновник отметил, что никаких проблем с «Дом-2» нет. С владельцами объекта, где снимают телешоу, достигнута договоренность на изъятие участка для строительства дороги в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что бывший участник проекта «Дом-2» Роман Гриценко во всем равняется на телеведущую Ольгу Бузову. Молодой человек некоторое время ухаживал за звездой и признался, что она «очень достойная девушка».

Певица Ольга Бузова намекнула, что на проект вернется журналистка Ксения Собчак. Последняя участвовала в «Дом-2» с 2004 по 2012 годы в качестве ведущей. После замужества и рождения сына Собчак полностью сменила имидж.