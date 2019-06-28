Москвичей пригласили на бесплатную консультацию в столичных поликлиниках

Москва, 28 июня. В июле в московских больницах пройдут традиционные дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи могут пройти обследования, получить консультацию специалиста и послушать лекции о здоровье. Будущих родителей пригласили осмотреть городские родильные дома.

Для родителей, которые воспитывают подростков, подготовили лекцию о поведении ребят. Медицинские психологи разработали курс о подвижных играх на воздухе, которые помогут скорректировать поведение детей, отмечает «МИР24».

Акушеры-гинекологи поделятся с москвичками секретами молодости и правилами гормональной терапии. Желающие могут посетить женскую консультацию, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее издание РИАМО сообщило, что сотрудники ЦОДД пройдут курс по оказанию первой медицинской помощи мотоциклистам, пострадавшим в ДТП.