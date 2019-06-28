Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет

Москва, 28 июня. Резкое похолодание в Центральной России летом случается один раз в 18 лет, сообщили в центре погоды «Фобос».

Холодный конец июня говорит о том, что остальная часть лета будет жаркой. После арктических вторжений июль обещает быть жарче обычного.

За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 20% месячной нормы осадков, в Московской области выпало две трети месячной нормы.

Все последующие три дня будут холодными и дождливыми, температура воздуха остается на уровне 13-16 градусов. Жара вернется в столичный регион в начале июля, пишет «Ридус».

Как ранее сообщило издание РИАМО, жителей Москвы попросили не парковаться под деревьями из-за сильного ветра. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды.