Более 450 семей на северо-востоке Москвы заключили договоры по реновации

Москва, 28 июня. Более 450 семей подписали договоры с департаментом городского имущества по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента.

В общей сложности в программу реновации на северо-востоке Москвы вошли 499 домов, 451 семья подписала договор. Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, с начала старта программы в этом округе построили восемь домов.

Жители трех пятиэтажек уже переехали в новые дома, остальные готовятся к переезду. На стадии строительства находятся 15 домов, планируется возведение новых домов на 5 площадках, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные власти до конца 2019 года введут в эксплуатацию 12 домов по программе обновления жилого фонда. Программа реновации заработала с августа 2017 года.