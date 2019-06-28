Дело об украденной из Третьяковки картине Куинджи передали в суд

Москва, 28 июня. Следственнные органы завершили расследование дела о краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Материалы уголовного дела передали в суд. Обвиняемый в совершении преступления 32-летний крымчанин Денис Чуприков действовал в одиночку из корыстных побуждений.

После проведения экспертизы его признали вменяемым. Материальный ущерб оценивается в 20 млн рублей, пишет «Ридус». Как передает «360», дело будет рассматривать Замоскворецкий суд.

Картина была похищена 27 января текущего года. Мужчина вошел в зал, где находился шедевр, притворившись сотрудником галереи. Он спокойно снял картину со стены и скрылся в неизвестном направлении.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», пропавшую работу Куинджи нашли 28 января в Одинцовском районе. После инцидента со знаменитым полотном во всех российских музеях усилили меры безопасности.