МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре
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Москва, 28 июня. Экстренные службы столицы предупредили о резком ухудшении погоды. На Москву и область обрушится ветер с дождем.
В ближайшие два часа и до конца суток в Москве ветер усилится до 17 метров в секунду. Автомобилистов попросили воспользоваться общественным транспортом.
Машины не стоит оставлять под деревьями или рядом с рекламными конструкциями. Пешеходам следует во время непогоды ограничить передвижения по городу.
Ранее синоптики сообщили, что 28 июня погода будет прохладной. Столбики термометров покажут 16 градусов тепла.
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