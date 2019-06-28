МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре

Москва, 28 июня. Экстренные службы столицы предупредили о резком ухудшении погоды. На Москву и область обрушится ветер с дождем.

В ближайшие два часа и до конца суток в Москве ветер усилится до 17 метров в секунду. Автомобилистов попросили воспользоваться общественным транспортом.

Машины не стоит оставлять под деревьями или рядом с рекламными конструкциями. Пешеходам следует во время непогоды ограничить передвижения по городу.

Ранее синоптики сообщили, что 28 июня погода будет прохладной. Столбики термометров покажут 16 градусов тепла.