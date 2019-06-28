Москвичей пригласили на Всероссийский театральный марафон

Москва, 28 июня. В театре Et Cetera состоится церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Церемония пройдет 28 июня в 17.00. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в программу мероприятия включили 100 фестивалей и образовательных проектов.

На театральном марафоне заработает ярмарка для любителей книг. Юных зрителей порадует столичный театр кукол на Бауманской. Им покажут спектакль «Петрушка».

Ребят постарше ждет спекталь «Королева» Театра Луны. В общей сложности в проекте участвуют театры из 85 регионов страны, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее москвичей пригласили на масштабный фестиваль «КультЛето» с образовательными и творческими мастер-классами.