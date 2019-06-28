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Москвичей предупредили о прохладной погоде и ливне 28 июня

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Москвичей предупредили о прохладной погоде и ливне 28 июня

Москва, 28 июня. В российской столице в пятницу пройдут сильные дожди, температура воздуха составит 16 градусов, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Облачная погода пришла в Москву, в отдельных районах ожидаются ливни. Столбики термометров поднимутся до отметки 16 градусов, ветер усилится до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 727 мм ртутного столба, пишет РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия могут отразиться на самочувствии москвичей.

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Автор: Ирина Селезнева
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