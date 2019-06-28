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Парковку терминала «В» затопило в «Шереметьево»

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Парковку терминала «В» затопило в «Шереметьево»

Московская область, 28 июня. В «Шереметьево» затопило парковку терминала «В» — ФАН публикует видео.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на Лобненском повороте, что рядом с парковкой терминала «В» — мощный потоп. Как говорят очевидцы, скорее всего, причина случившегося – затянувшийся ремонт. 

В настоящее время ливневая канализация практически не работает, легковые автомобили, преодолевая водное препятствие, уходят под воду практически наполовину, некоторые застревают.

«Насос что-то откачивает, но судя по всему, не очень успешно», — говорят свидетели потопа.

Парковку терминала «В» затопило в «Шереметьево»

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Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
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