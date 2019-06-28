Москва, 28 июня. Стройку на развязке в подмосковном Красногорске закончат в сентябре 2019 года. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее одна из жительниц региона сообщила, что работы идут даже по ночам. Глава субъекта извинился перед ней. Как передает телеканал «360», он напомнил, что Красногорск был в постоянном коллапсе: и Ильинка, и Волоколамка, и другие улицы «просто стояли».

Воробьев уточнил, что в проект было вложено около 12 миллиардов рублей. В начале этой недели уже были открыты дополнительные съезды.

«Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем», — сказал он.

Напомним, глава «Российской Дрифт Серии» Дмитрий Добровольский проверил качество ремонта на участке от Сергиева Посада до Калязина. Автогонщик рассказал, что в последние годы ремонт дорог в Московской области делают очень качественно. По его словам, в России стал очень популярен дрифт. Для громкой пробуксовки и крутых виражей на большой скорости нужно идеальное дорожное покрытие.

В мае на участке Сергиева Посада до Калязина поменяли дорожное полотно. Результат понравился профессиональным гонщикам, отметил Добровольский. Новая дорога стала качественной и безопасной.

В апреле президент России Владимир Путин встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевом. Губернатор рассказал главе государства о строительстве развязки в Химках.

Ранее сообщалось, что строительство детской больницы начнется в Красногорске в 2020 году. Об этом сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина. Место для строительства выбрано очень удачное: до будущей больницы можно добраться пешком от ближайшей станции метро, либо заехать с Пятницкого и Волоколамского шоссе. Проект планируется реализовать в течение трех лет.

Хаймурзина добавила, что это будет современная детская больница. В Красногорске проживает 50 тысяч детей, в больнице появитяся диагностический центр и стационар на 420 коек.

Кроме того, сам город может стать курортом, куда будут приезжать пациенты на оздоровление.