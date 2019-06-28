Дорогу отремонтируют в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

Московская область, 28 июня. По просьбам местных жителей в микрорайоне Салтыковка в Балашихе отремонтируют дорогу.

Как сообщает телеканал 360, граждане, проживающие в этой части городского округа, обеспокоены тем, в плане капитального ремонта этот объект присутствует, однако работы до сих пор не начались.

«Эту дорогу по обращениям жителей в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы», — ответил на чаяния граждан глава Балашихи Сергей Юров.

Добавим, что улицу Комсомольская, протяженностью в 500 метров, согласно плану выровняют щебнем, а затем заасфальтируют.