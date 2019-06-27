Огромная лужа преградила москвичам путь к станции метро «Калужская»
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Москва, 27 июня. Обрушившийся на Москву дождь затопил строящийся переход у станции метро «Калужская». В распоряжении Федерального агентства новостей появилась видеозапись, на которой запечатлено происходящее у станции столичного метрополитена.
Путь к переходу в вестибюль станции преградила огромная лужа. Судя по кадрам видеозаписи, москвичи вынуждены толпиться в очереди, чтобы попасть в метрополитен.
Ранее представитель пресс-службы московского главка министерства чрезвычайных ситуаций сообщил, что 27 июня столицу ожидают гроза и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах, а также предупредили их о необходимости обходить шаткие конструкции.
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