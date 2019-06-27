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Велофестиваль пройдет в подмосковной Коломне 20 июля

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Велофестиваль пройдет в подмосковной Коломне 20 июля

Москва, 27 июня. Велофестиваль в подмосковной Коломне порадует жителей и гостей области заездами для взрослых и детей и большой концертной программой. Об этом сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Велофестиваль пройдет в Московской области 20 июля. Праздничное мероприятие станет настоящим праздником для Коломны — организаторы подготовили масштабную программу и праздничный концерт. Также состоятся заезды на велосипедах. Об этом пишет «360».

«Помимо тех красот и достопримечательностей, которые есть в Подмосковье, людям нужны события, например, фестивали, на которые можно приезжать всей семьей», — поделилась Галкина.

Она подчеркнула, что организаторы приняли решение объединить и культуру, и спорт, и отдых. Для участников мероприятия подготовили несколько дистанций — на 30, 50 и 90 километров. Кроме того, запланированы детские и костюмированные заезды.

«Мы хотим, чтобы фестиваль путешествовал по всему Подмосковью, будем включать в маршрут новые города», — резюмировала она.

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Автор: Сергей Петров
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