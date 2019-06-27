Москва, 27 июня. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) примет участие в выборах в Московскую городскую думу, об этом рассказал его коллега Алексей Столяров (Лексус). По его словам, многие люди просили разобраться с «недобросовестными чиновниками, застройщиками, управляющими компаниями», которые портят им жизнь.

Как пишет РИА Новости, Столяров уточнил, что некоторые проблемы удалось решить с помощью пранка. Чтобы решить другие проблемы пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы.

«Мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму — это Владимир», — подчеркнул он.

Пранкер Вован прославился телефонными розыгрышами певца Элтона Джона, американского политика Джона Маккейна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, бывшего главы Грузии и губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, мэра Киева Виталия Кличко, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других. С 2011 по 2014 год он признавался профессиональным сообществом лучшим пранкером России.

Ранее известным пранкерам удался весьма дерзкий розыгрыш: они общались с «самопровозглашенным президентом» от лица президента Швейцарии и пообещали Гуайдо заблокировать счета законного главы Венесуэлы Николаса Мадуро в банке Lexus Vovanial Bank Ltd.

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал о розыгрыше лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Он отметил, что общение с Гуайдо продолжалось в течение трех недель.

«Хотелось понять, кто такой этот Гуайдо и откуда он взялся…Мы переписывались с ним недели три наверно где-то, обменивались санкционными списками и так далее. Как мы добыли контакты Гуайдо? Нам их дал Госдеп. Мне кажется, человек не особо одарен умственными способностями. Гуайдо совершенно неопытный и ведомый, поэтому он все наши поручения и выполнил», — сказал пранкер.

Примечательно, что, по словам Столярова, найти контакт венесуэльского оппозиционера пранкерам помог Госдеп США.

Кроме того, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров в преддверии выборов президента Украины трижды разыграли премьера республики Косово Рамуша Харадиная, представившись бывшим президентом Петром Порошенко. Телефонные разговоры состоялись в период с января по апрель 2019 года.