Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву через несколько часов
Москва, 27 июня. Экстренное предупреждение объявлено в российской столице в четверг на фоне ухудшения метеоусловий: на город надвигаются гроза и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы московского главка министерства чрезвычайных ситуаций.
По прогнозам метеослужбы, на Москву в ближайшие несколько часов обрушатся гроза и град.
«В ближайшие час-два с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.
Ожидается, что порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
Спасатели советуют водителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. В МЧС напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
Пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах, а также заявили о необходимости обходить шаткие конструкции.
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