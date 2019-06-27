Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву через несколько часов

Москва, 27 июня. Экстренное предупреждение объявлено в российской столице в четверг на фоне ухудшения метеоусловий: на город надвигаются гроза и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы московского главка министерства чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам метеослужбы, на Москву в ближайшие несколько часов обрушатся гроза и град.

«В ближайшие час-два с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.

Ожидается, что порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Спасатели советуют водителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. В МЧС напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах, а также заявили о необходимости обходить шаткие конструкции.

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