В Подмосковье создадут единую диспетчерскую ветслужбы региона

Москва, 26 июня. Ветеринарная служба Московской области будет модернизирована в ближайшие несколько лет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, с 1 января текущего года Ветеринарная служба Подмосковья вошла в состав регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Планируется, что в ближайшие годы в области будет создана единая диспетчерская, построены крупные лаборатории и внедрены единые стандарты работы ветклиник.

Разин подчеркнул, что в настоящее время уже успешно функционирует скорая помощь для животных. Об этом пишет РИАМО. На сегодняшний день укомплектованность ветеринарной службы в Московской области составляет более 95%, а средняя зарплата специалистов — 51,3 тысячи рублей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщил, что в течение 2-3 лет все ветеринарные участки будут приведены в порядок.