Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Подмосковье создадут единую диспетчерскую ветслужбы региона

1 269
0 Оставить комментарий

В Подмосковье создадут единую диспетчерскую ветслужбы региона

Москва, 26 июня. Ветеринарная служба Московской области будет модернизирована в ближайшие несколько лет. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, с 1 января текущего года Ветеринарная служба Подмосковья вошла в состав регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Планируется, что в ближайшие годы в области будет создана единая диспетчерская, построены крупные лаборатории и внедрены единые стандарты работы ветклиник.

Разин подчеркнул, что в настоящее время уже успешно функционирует скорая помощь для животных. Об этом пишет РИАМО. На сегодняшний день укомплектованность ветеринарной службы в Московской области составляет более 95%, а средняя зарплата специалистов — 51,3 тысячи рублей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщил, что в течение 2-3 лет все ветеринарные участки будут приведены в порядок.

«Для этого мы приняли единые стандарты, которые касаются формы специалистов, состояния здания, технологического оснащения участка и оказываемых ветеринарных услуг. Внедрять их будем поэтапно, в течение трех ближайших лет», — объяснил он.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров