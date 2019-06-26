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В павильонах «Здоровая Москва» обследовались около 35 тысяч человек

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В павильонах «Здоровая Москва» обследовались около 35 тысяч человек

Москва, 26 июня. Бесплатный медицинский осмотр и заключение жители столицы теперь могут получить в парках, где организовали 46 медицинских павильонов. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в настоящее время медобследование прошли почти 35 тысяч человек.

Акция «Здоровая Москва» стартовала 3 июня, на тот момент число павильонов составляло восемь. Сейчас количество медицинских секторов значительно увеличилось. Теперь каждый прикрепленный к своей поликлинике горожанин может проконсультироваться с врачом, имея при себе только паспорт или права. Павильоны предоставляют возможность узнать свой вес, рост, сделать экспресс-тест на уровень холестерина и глюкозы и многое другое.

В павильонах «Здоровая Москва» обследовались около 35 тысяч человек

Отметим, что павильоны «Здоровая Москва» работают без перерывов и выходных с 08.00 до 22.00. Диспансеризацию проводят квалифицированные врачи, а каждый павильон оборудован современной медицинской техникой для комфортного обследования людей.

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Автор: Екатерина Волосникова
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