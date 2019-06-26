Психиатр назвала главные пристрастия москвичей

Москва, 26 июня. Жители российской столицы наиболее подвержены кофемании и трудоголизму. Об этом заявила психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова.

По словам специалиста, кофемания очень типична для жителей мегаполисов, поскольку для сельских жителей пить много кофе — очень дорого, передает «МИР24».

«Москвичи также зависимы от состояния комфорта, потому что привыкли жить в удобстве и тепличных условиях», — отметила психиатр.

Помимо этого, жители Москвы подвержены избыточному просмотру новостных сюжетов и телевизионных шоу, а также использованию социальных сетей. Среди других ключевых пристрастий — алкогольные напитки и вкусная еда, в том числе сладости, подчеркнула эксперт в интервью агентству «Москва».

Ранее научные сотрудники Ноттингемского университета в Великобритании установили, что кофеин стимулирует функции бурой жировой ткани, способствуя уничтожению лишнего веса. Открытие британских специалистов может оказаться полезным не только для людей с ожирением, но и с диабетом.