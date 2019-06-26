Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МВД РФ возбудило семь дел против московского отравителя

43
0 Оставить комментарий

МВД РФ возбудило семь дел против московского отравителя

Москва, 26 июня. МВД России возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

К настоящему моменту известно об 11 потерпевших. По словам Волк, сформирована следственно-оперативная группа, ее работу курирует лично начальник московского УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. 

Мужчина знакомился с прохожими в скверах около Чистых прудов, парке «Горка», на Хохловской площади и угощал их газированными напитками. После того, как жертва теряла сознание, злоумышленник совершал ограбление. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во вторник. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии 1992 года рождения Мурат Сабанов. Мужчина проживал в Москве с 2015 года. В среду Таганский суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сабанова.

Ранее Волк сообщила, что задержанный правоохранительными органами подозреваемый совершал свои преступления с целью ограбления. Он подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров