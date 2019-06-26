МВД РФ возбудило семь дел против московского отравителя

Москва, 26 июня. МВД России возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

К настоящему моменту известно об 11 потерпевших. По словам Волк, сформирована следственно-оперативная группа, ее работу курирует лично начальник московского УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Мужчина знакомился с прохожими в скверах около Чистых прудов, парке «Горка», на Хохловской площади и угощал их газированными напитками. После того, как жертва теряла сознание, злоумышленник совершал ограбление. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во вторник. Им оказался уроженец Кабардино-Балкарии 1992 года рождения Мурат Сабанов. Мужчина проживал в Москве с 2015 года. В среду Таганский суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сабанова.

Ранее Волк сообщила, что задержанный правоохранительными органами подозреваемый совершал свои преступления с целью ограбления. Он подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол.