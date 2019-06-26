Кандидата в МСГ Соловьева уличили в подделке подписей под видом защиты парка

Москва, 26 июня. Кандидат в Мосгордуму из команды оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Александр Соловьев признался, что подделывал подписи москвичей и собирал их под видом голосования в защиту парку.

Соловьев был выдвинут в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по пятому округу (от Филевского парка, Хорошево-Мневников и части района Щукино) от команды Гудкова. В бытность Гудкова депутатом Госдумы Соловьев был его «правой рукой», о чем говорилось на его официальном сайте. Как ранее выяснило Федеральное агентство новостей, Соловьев перебежал к Гудкову из команды олигарха Михаила Ходорковского и прославился благодаря истории с больным ребенком.

В Facebook Соловьев сообщил «хорошую новость», что сборщики собрали 351 подпись москвичей. Однако следом же Соловьев отметил, что такая популярность кандидата в МСГ удивила проверяющих верификационного центра. Проверяющие заподозрили, что штаб Соловьева «рисовал» подписи в поддержку кандидата и забраковал большую часть – 250 подписей. Соловьев добавил, что «это — плохая новость».

Последователь Гудкова мастерски использовал классический заход «хорошая новость и плохая новость», на деле же новость одна, и она поражает своей абсурдностью. «Гудковцы» нагло и ничем не оправдываясь «рисовали» подписи в поддержку Соловьева. Более того, Соловьев радостно сообщил, что удалось собрать 2360 подписей, но они пока не верифицированы. Подлинность этих подписей еще не установлена, а учитывая методы работы штаба «гудковцев», можно ожидать, что более половины этих подписей – подделка.

Соловьев также признался, что некоторые сборщики получали подписи обманным путем, на это пожаловались москвичи.

«Также некоторые сборщики начали самоуправство и вводят людей в заблуждение, что это сбор подписей за парк. Люди естественно злятся, когда доходит до подписей, потому что видят, что это за кандидата», — написал Соловьев.

Чистосердечное признание Соловьева в наглой фальсификации подписей не оценил его протеже Гудков. Кандидат в МСГ «потер» свое признание в обмане жителей Москвы в Facebook. В отредактированной записи не было ни слова про обманные методы штаба Соловьева, отмечает telegram-канал «Шавки Красовского».

Очевидно, что последователи Гудкова дошли до той степени отчаяния, что не брезгуют даже ничем не прикрытой подделкой подписей и обманом. Под словами Соловьева о том, как все работники штаба «гудковцев» «честно и усердно трудятся», «усваивают уроки» и уже чуть ли не собрали все необходимые подписи скрывается провальная кампания оппозиционера.

Таким образом, ратующие за честные выборы и справедливость оппозиционеры прибегают к подлому обману ради того, чтобы получить власть. Очевидно, что самоцелью Соловьева, Гудкова и всей оппозиционной команды является далеко не счастье москвичей. Популисты готовы на любые махинации, лишь бы дорваться до власти.

Схему махинаций при сборе подписей использует и другой оппозиционный кандидат в МСГ Любовь Соболь. Журналист и директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский оценил успехи скандального юриста ФБК, которая якобы собирает чуть ли не по 500 подписей ежедневно. Журналист считает, что либо Соболь ждет, пока ей «нарисуют» подписи, либо собирается снять свою кандидатуру.