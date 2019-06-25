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Эксперт рассказал, кто проверяет безопасность аттракционов в России

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Эксперт рассказал, кто проверяет безопасность аттракционов в России

Москва, 25 июня. Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рассказал, как проверяются места развлечений.

Каждый день комиссия перед открытием парка обследует каждый аттракцион. В нее входят администратор парка, представители техслужбы, оператор, пояснил Родионов.

Совершается пробный пуск, в журнале фиксируется информация о работе карусели. Эта обязательная процедура, после которой аттракцион можно открыть для посетителей.

Эксперт отметил, что россияне не смогут визуально оценить безопасность аттракциона. 

Эксперт рассказал, кто проверяет безопасность аттракционов в России

«Конечно, если карусель не скрипит, из нее не торчат болты или батут плохо закреплен», — сказал Родинов, его слова передает «Вечерняя Москва».

Однако у посетителя всегда есть право попросить у администратора парка предъявить документы о безопасности карусели. На них должны быть талоны-допуски, которые действительны в течение года.

Эксперт отметил, что нет никакой статистики насчет безопасности аттракционов. Все карусели разрабатывают специалисты из авиакосмической отрасли, они выполняют расчеты. Так что происшествия и ЧП в парке развлечений очень редки.

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Автор: Ирина Селезнева
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