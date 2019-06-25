Эксперт рассказал, кто проверяет безопасность аттракционов в России

Москва, 25 июня. Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рассказал, как проверяются места развлечений.

Каждый день комиссия перед открытием парка обследует каждый аттракцион. В нее входят администратор парка, представители техслужбы, оператор, пояснил Родионов.

Совершается пробный пуск, в журнале фиксируется информация о работе карусели. Эта обязательная процедура, после которой аттракцион можно открыть для посетителей.

Эксперт отметил, что россияне не смогут визуально оценить безопасность аттракциона.

«Конечно, если карусель не скрипит, из нее не торчат болты или батут плохо закреплен», — сказал Родинов, его слова передает «Вечерняя Москва».

Однако у посетителя всегда есть право попросить у администратора парка предъявить документы о безопасности карусели. На них должны быть талоны-допуски, которые действительны в течение года.

Эксперт отметил, что нет никакой статистики насчет безопасности аттракционов. Все карусели разрабатывают специалисты из авиакосмической отрасли, они выполняют расчеты. Так что происшествия и ЧП в парке развлечений очень редки.