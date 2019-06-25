Московская область вошла в десятку лучших мест для яхтенного туризма

Москва, 25 июня. Московская область вошла в десятку лучших в мире мест для катания на яхтах, рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса.

25 июня во всем мире отмечается День мореплавателя. По данным аналитического агентства «ТурСтат», на первом месте стоит Петербург, за ним следует Сочи, замыкает тройку лидеров Крым и Севастополь.

За путешествия на яхте на Кипре и во Франции проголосовали порядка 10% опрошенных, за Хорватию, Турцию и Московскую область проголосовали 7% респондентов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что феодосийский завод «Море» построит до конца года две скоростные «Кометы» для пассажирских перевозок.