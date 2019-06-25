Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московская область вошла в десятку лучших мест для яхтенного туризма

45
0 Оставить комментарий

Московская область вошла в десятку лучших мест для яхтенного туризма

Москва, 25 июня. Московская область вошла в десятку лучших в мире мест для катания на яхтах, рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса.

25 июня во всем мире отмечается День мореплавателя. По данным аналитического агентства «ТурСтат», на первом месте стоит Петербург, за ним следует Сочи, замыкает тройку лидеров Крым и Севастополь.

За путешествия на яхте на Кипре и во Франции проголосовали порядка 10% опрошенных, за Хорватию, Турцию и Московскую область проголосовали 7% респондентов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что феодосийский завод «Море» построит до конца года две скоростные «Кометы» для пассажирских перевозок.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров