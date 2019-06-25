Власти Москвы объяснили ремонт ступеней возле бывшей библиотеки Ленина

Москва, 25 июня. Столичный департамент капитального ремонта объяснил причину ремонтных работ на площади перед бывшей библиотекой имени Ленина.

В середине июня начались работы по ремонту лестницы перед фасадом библиотеки. По словам москвичей, несколько лет назад на этом же участке уже сделали ремонт.

В пресс-службе департамента пояснили, что площадка и ступени в плохом состоянии, пишет «Ридус». В ведомстве отметили, что капремонт не проводился с момента формирования самой площади в современном виде.

Отмечается, что прежний ремонт был текущим — бригады частично заменили гранитные элементы и обновили бетонное основание. Рабочие демонтировали гранитную облицовку, стоимость работ не называется.

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