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Власти Москвы объяснили ремонт ступеней возле бывшей библиотеки Ленина

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Власти Москвы объяснили ремонт ступеней возле бывшей библиотеки Ленина

Москва, 25 июня. Столичный департамент капитального ремонта объяснил причину ремонтных работ на площади перед бывшей библиотекой имени Ленина.

В середине июня начались работы по ремонту лестницы перед фасадом библиотеки. По словам москвичей, несколько лет назад на этом же участке уже сделали ремонт.

В пресс-службе департамента пояснили, что площадка и ступени в плохом состоянии, пишет «Ридус». В ведомстве отметили, что капремонт не проводился с момента формирования самой площади в современном виде.

Отмечается, что прежний ремонт был текущим — бригады частично заменили гранитные элементы и обновили бетонное основание. Рабочие демонтировали гранитную облицовку, стоимость работ не называется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве «Парка света» в районе Бибирево.

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Автор: Ирина Селезнева
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