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Жертва серийного отравителя в Москве рассказала подробности преступления

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Жертва серийного отравителя в Москве рассказала подробности преступления

Москва, 25 июня. Фоторедактор The Village Людмила Чижова заявила, что стала одной из жертв серийного отравителя. Она рассказала подробности преступления.

Инцидент произошел 7 июня, когда журналистка гуляла с друзьями недалеко от театра «Современник». К ее компании присоединился незнакомый человек и предложил выпить газировки.

«Встретились с другом Яна, Ярославом. В какой-то момент к нам присоединился этот человек, который представился Муратом», — сказала Чижова, ее цитирует «360».

Девушка призналась, что после того, как сделала глоток газированной воды, ничего не помнит. Она впала в кому и очнулась только 10 июня в больнице.

Журналистка добавила, что другой выпивший отравленную газировку человек пролежал в коме три недели. Известно также, что один из очевидцев происшествия видел, как незнакомец что-то ищет в чужих сумках.

Именно он задержал предполагаемого отравителя и вызвал полицию. По предварительной информации, в центре Москвы были отравлены неизвестным сильнодействующим наркотическим веществом более 20 человек.

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело.

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Автор: Ирина Селезнева
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