Синоптики предупредили москвичей о дожде и похолодании с 27 июня

Москва, 25 июня. Синоптики прогнозируют на эту неделю осадки и пасмурную погоду в Москве. Об этом сказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков

Аномальная жара стояла весь июнь, в последнюю неделю месяца ожидается прохладная погода из-за прихода воздушных волн с Арктики. 25 июня температура воздуха составила 24 градуса тепла.

В среду и в четверг в Москве прогнозируется дождь, переменная облачность. К концу недели в отдельных районах возможны проливные дожди, пишет RT.

В пятницу столбики термометров покажут 19 градусов тепла, в выходные дни будет прохладно и облачно. Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. В июле тепло снова вернется в столичный регион.