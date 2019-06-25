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Синоптики предупредили москвичей о дожде и похолодании с 27 июня

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Синоптики предупредили москвичей о дожде и похолодании с 27 июня

Москва, 25 июня. Синоптики прогнозируют на эту неделю осадки и пасмурную погоду в Москве. Об этом сказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков

Аномальная жара стояла весь июнь, в последнюю неделю месяца ожидается прохладная погода из-за прихода воздушных волн с Арктики. 25 июня температура воздуха составила 24 градуса тепла.

В среду и в четверг в Москве прогнозируется дождь, переменная облачность. К концу недели в отдельных районах возможны проливные дожди, пишет RT.

В пятницу столбики термометров покажут 19 градусов тепла, в выходные дни будет прохладно и облачно. Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. В июле тепло снова вернется в столичный регион.

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Автор: Ирина Селезнева
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