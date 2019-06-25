Пьяный дебошир бегал по рельсам на станции метро «Печатники» в Москве

Москва, 25 июня. Пьяный пассажир спрыгнул с перрона на рельсы на станции метро «Печатники» в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 25 июня. Мужчина на салатовой ветке метро вел себя неадекватно: бегал по рельсам, пытался забраться под поезд.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы задержали пассажира. Его госпитализировали с ушибом головы, а после оказания медицинской помощи доставили в отдел полиции. Выяснилось, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.