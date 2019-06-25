Полиция задержала в Москве травившего прохожих газировкой грабителя

Москва, 25 июня. Сотрудники полиции задержали в Басманном районе столицы мужчину, который травил прохожих газировкой, а затем грабил их, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По информации источника ФАН, мужчину задержали накануне, 25 июня, поздно вечером. Отмечается, что мужчина предлагал москвичам на улице угоститься отравленным напитком, а затем злоумышленник грабил пострадавших. Правоохранители отметили, что в квартире задержанного в Басманном районе проходят обыски, найдены свертки с неизвестным белым порошком. На данный момент с подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество пострадавших.

Ранее одна из пострадавших рассказала в комментарии телеканалу «360», как попалась на уловку злоумышленника. После предложенного напитка москвичка оказалась на больничной койке. В качестве отравляющего вещества мужчина использовал неизвестное психотропное вещество.