Мосгоргеотрест назвал мифом существование секретного «метро-2»

Москва, 25 июня. Якобы существующие в российской столице секретные подземные сооружения — это миф, но, как и у любого мифа, у него есть истинные предпосылки. Об этом во вторник сообщил управляющий государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Мосгоргеотрест Александр Серов.

По его словам, у всех мифов есть какие-либо свои предпосылки.

«В каждой шутке, как говорится, доля правды. Столичный метрополитен характеризуется сильной разветвленностью», — отметил он.

Серов обратил внимание на то, что «при строительстве московского метрополитена, естественно, создавались и какие-то дополнительные служебные и обслуживающие помещения — депо и прочее».

Он считает, что именно об этом идет речь, когда говорят о «метро-2», передает РИА Новости.

«Исследовать это с профессиональной точки зрения нам не приходилось», — резюмировал Серов.

«Метро-2» — неофициальное название якобы существующих в столице подземных транспортных конструкций — бункеров и тайных линий метрополитена​​​.

Ранее сообщалось, что четыре станции метрополитена открылись на Сокольнической линии в Москве.