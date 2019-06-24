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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 25 июня

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 25 июня

Москва, 24 июня. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 25 июня из-за вероятных пожаров, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение действует с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня. Специалисты отмечают, что в отдельный районах пожарная опасность достигает четвертого класса, пишет РИА Новости.

«Оранжевый уровень» погодной опасности объявили в Подмосковье до 18.00 25 июня. Метеорологи предупреждают о резком похолодании в столице. В конце июня столбики термометров опустятся до отметки 15 градусов тепла.

Ранее сообщалось о большом пожаре в подмосковных Луховицах. Огонь охватил 80 гектаров земли.

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Автор: Ирина Селезнева
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