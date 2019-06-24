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Двенадцать домов по реновации введут в эксплуатацию в Москве до конца года

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Двенадцать домов по реновации введут в эксплуатацию в Москве до конца года

Москва, 24 июня. До конца года в Москве введут в эксплуатацию 12 домов по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

В рамках реновации в российской столице строят 116 жилых домов. С начала действия программы ввели в эксплуатацию 43 дома.

По словам Андрея Бочкарева, до конца года начнется строительство домов еще на 34 площадках. Программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Южном Тушино построят многоэтажку в рамках программы по обновлению жилого фонда. Реновация коснулась жителей Новой Москвы. Столичные власти хотят создать комфортные условия для жизни горожан. 

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Автор: Ирина Селезнева
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