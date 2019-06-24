Гигантский стеклянный купол над парком «Остров мечты» установили в Москве

Москва, 24 июня. Рабочие завершили установку стеклянного купола над тематическим парком «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, полностью остеклены все семь куполов. Четыре из них находятся в зоне прогулочно-торговых галерей и три — над атриумами променада.

Площадь стеклянных поверхностей составила почти 30 тысяч квадратных метров. Самый большой стеклянный купол, чья площадь составляет 8 тысяч квадратных метров, является первым по величине в Европе.

Московский купол опередил стеклянную конструкцию над галереей Виктора Эммануила и берлинский купол над зданием Рейхстага, пишет издание «Вечерняя Москва».

Специалисты разработали математическую модель купола. Над его созданием трудилось более 300 человек. По словам главы проекта «Остров мечты» Константина Голубева, работа проходила в несколько этапов.

Часть конструкций монтировали на земле, остальные устанавливали в воздухе. В конце процесса рабочие установили стеклопакеты и использовали уплотнитель для герметизации стыков.

Ранее столичные власти заявили, что инвестор пообещал открыть первую очередь парка развлечений к сентябрю этого года. Строительные работы находятся в активной фазе. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, в парке появится гоночная трасса с VR-технологиями и школа вождения для маленьких посетителей.