Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Гигантский стеклянный купол над парком «Остров мечты» установили в Москве

1 071
0 Оставить комментарий

Гигантский стеклянный купол над парком «Остров мечты» установили в Москве

Москва, 24 июня. Рабочие завершили установку стеклянного купола над тематическим парком «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин, полностью остеклены все семь куполов. Четыре из них находятся в зоне прогулочно-торговых галерей и три — над атриумами променада.

Площадь стеклянных поверхностей составила почти 30 тысяч квадратных метров. Самый большой стеклянный купол, чья площадь составляет 8 тысяч квадратных метров, является первым по величине в Европе. 

Московский купол опередил стеклянную конструкцию над галереей Виктора Эммануила и берлинский купол над зданием Рейхстага, пишет издание «Вечерняя Москва».

Гигантский стеклянный купол над парком «Остров мечты» установили в Москве

Специалисты разработали математическую модель купола. Над его созданием трудилось более 300 человек. По словам главы проекта «Остров мечты» Константина Голубева, работа проходила в несколько этапов.

Часть конструкций монтировали на земле, остальные устанавливали в воздухе. В конце процесса рабочие установили стеклопакеты и использовали уплотнитель для герметизации стыков.

Ранее столичные власти заявили, что инвестор пообещал открыть первую очередь парка развлечений к сентябрю этого года. Строительные работы находятся в активной фазе. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, в парке появится гоночная трасса с VR-технологиями и школа вождения для маленьких посетителей.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров