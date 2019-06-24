Москвичи решили более 3,4 миллиона проблем с помощью портала «Наш город»

Москва, 24 июня. Жители российской столицы решили более 3,4 миллиона проблем с помощью портала «Наш город», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Более 600 тысяч вопросов решены благодаря краудсорсинг-проектам. Москвичи предложили 70 новых тем для приложения «Наш город».

Чаще всего жители столицы решали проблемы неудовлетворительного санитарного состояния районов, ремонта дорог, нуждающихся в реконструкции зданий.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», проект работает с 2011 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проект «Мой район» поможет развитию столицы. Власти анонсировали открытие одноименного форума 4 июля.