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Москвичам предложили пожениться в День семьи, любви и верности

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Москвичам предложили пожениться в День семьи, любви и верности

Москва, 24 июня. С 8 июля Дворец бракосочетаний № 3 переходит на ежедневный режим работы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Влюбленные могут пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля. Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, Дворец бракосочетания № 3 будет работать по понедельникам, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Москва вошла в пятерку свадебных городов страны. На первом месте стоит Петербург, за ним идут Иваново, Геленджик и Феодосия.

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Автор: Ирина Селезнева
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