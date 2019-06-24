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Москвичей предупредили о запрете купания на пляже «Левобережный»

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Москвичей предупредили о запрете купания на пляже «Левобережный»

Москва, 24 июня. Вода на пляже «Левобережный» в Москве не соответствует санитарным нормам, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты провели исследования воды, в ходе которых установлено, что микробиологические показатели превышают норму. Ведомство порекомендовало закрыть зону для купания, выдав предписание ГАУК «Северное Тушино», пишет РИАМО.

При этом Роспотребнадзор разрешил купание в зонах отдыха Мещерское, озеро Черное, озеро Школьное, Тропарево, Северный бор-2 и Северный бор-3. Специалисты регулярно берут пробы воды, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что для жителей и гостей российской столицы на лето подготовили большую концертную программу.  С 12 по 21 июля в «Царицыно» состоится фестиваль с участием музыкантов из Колумбии и Балкан.

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Автор: Ирина Селезнева
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