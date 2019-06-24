Электробусы выйдут еще на восемь маршрутов в Москве

Москва, 24 июня. В российской столице до конца года запустят электробусы еще на восьми маршрутах, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

С июня электробусы начали ходить по маршруту Т47. Еежедневно они перевозят более 60 тысяч пассажиров. Как рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов, к концу 2019 года современный наземный транспорт появится на 17 маршрутах.

Власти установили 63 зарядные станции для электробусов. В общей сложности на улицы Москвы выйдут 300 электробусов. Каждый из них вмещает 85 пассажиров, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый в столице тоннель для автомобилей и поездов метро на участке Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.