Северный ветер и переменная облачность ожидаются в Москве

Москва, 24 июня. Синоптики рассказали, что в Москве в понедельник ожидаются ветер северного направления и переменная облачность.

Как сообщает «Газета.ru», несмотря на свежий ветер и облака, воздух в столичном регионе прогреется сегодня до +28 градусов, примерная такая же погода ожидается в Подмосковье.

Правда, в ночь на вторник станет ощутимо прохладнее: в столице России в темное время суток синоптики предсказывают +10 градусов, в Московской области температура может опуститься до +7 градусов.