Синоптики зафиксировали тридцатиградусную жару 22 июня в Москве

Москва, 23 июня. Синоптики зафиксировали температуру воздуха в 30,3 градуса выше ноля в российской столице 22 июня. Так, прошедшая суббота вошла в топ-5 самых жарких дней текущего месяца.

В субботу температура воздуха в Москве в очередной раз преодолела отметку в 30 градусов. В 16.00 ее максимальное значение, согласно данным метеостанции ВДНХ, составило 30,3 градуса.

По информации ресурса «Метеоновости», рекорд в этот день был зафиксирован в 1901 году, когда максимальная температура в столице составила 34,7 градуса выше ноля.

Отмечается, что самая высокая температура в этом месяце была отмечена 9 июня — 31,2, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в конце предстоящей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а столбик термометра рухнет до климатических показателей начала осени. Ночью ожидается до 10 градусов выше ноля, а днем — до 17 градусов.