Каждый желающий сможет записаться в волонтеры на фестивале «Добрые люди» в Москве

Москва, 23 июня. Большая ярмарка проектов общественников откроется в рамках фестиваля «Добрые люди» в Москве.

Мероприятие пройдет в парке Горького с 29 июня по 7 июля. Глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, комментируя предстоящее открытие фестиваля, подчеркнул, что сейчас люди стараются сами менять окружающую реальность, а не просто ожидают каких-то действий от власти.

Фадеев подчеркнул, что главной целью фестиваля является демонстрация результатов проектов, реализованных общественниками. Москвичи и гости столицы смогут пообщаться с сотрудниками разных общественных фондов и представителями благотворительных организаций.

Программа фестиваля будет очень насыщенной. Она включает различные семинары, мастер-калссы, лекции. Организаторы также обещают множество разных конкурсов, квестов и концертов.

Кроме того, каждый желающий сможет записаться в волонтеры и внести пожертвования в фонды, пишет «Вечерняя Москва».