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Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели

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Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели

Москва, 23 июня. Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы об осенней погоде, которая придет в столицу в конце следующей недели.                                     

Как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в конце следующей недели выпадет треть месячной нормы осадков июня, а столбик термометра упадет до климатических показателей сентября.

В ночное время суток ожидается до десяти градусов плюсом, а днем — плюс 12–17 градусов. Об этом пишет РИАМО.                                                          

«К концу следующей недели в Московском регионе наступит осень и сентябрьский холод. Период жаркой и засушливой погоды в центральной России завершается. Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет Московский регион в настоящую осень», — объяснил Тишковец.                                                        

По данным синоптиков, первые дни недели будут достаточно комфортными благодаря Скандинавскому антициклону. Столбик термометра поднимется от 21 до 24 градусов плюсом. Плохую погоду прогнозируют начиная с пятницы. «Ныряющий» циклон северо-атлантический принесет в Московский регион много дождей.

«По моим оценкам, до 25 миллиметров, либо треть от месячной нормы выпадет за пятницу, субботу и воскресенье», — предупредил главный специалист центра погоды «Фобос».                                                      

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Автор: Сергей Петров
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