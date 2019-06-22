Видео со сломанным аттракционом в Москве появилось в Сети

Москва, 22 июня. Видео, на котором запечатлен сломанный аттракцион в московском парке культуры и отдыха «Сокольники», появилось в Сети.

Телеканал «360» опубликовал кадры со сломанным аттракционом «Колобок», в результате остановки которого пострадали три несовершеннолетних подростка.

Напомним, около 11.00 в субботу в результате резкого торможения аттракциона трое детей выпали из кабинок. Они получили незначительные травмы. Состояние пострадавших ближе к удовлетворительному, угрозы для их жизни нет.

В настоящее время организована проверка. По предварительным данным, персонал нарушил технику эксплуатации объекта.