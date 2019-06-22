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Трое подростков выпали с аттракциона в Москве

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Трое подростков выпали с аттракциона в Москве

Москва, 22 июня. Три подростка пострадали в парке «Сокольники» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В результате резкого торможения аттракциона дети выпали из кабинок. Они получили незначительные травмы. Одного из несовершеннолетних госпитализировали в детскую больницу, двух — в травмпункт. Инцидент произошел в 11.08 на аттракционе «Колобок». По последним данным, сломался болт оси крепления кабины, после чего аттракцион автоматически остановился.

По данным ведомства, состояние пострадавших ближе к удовлетворительному, угрозы для их жизни нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По данным пресс-службы парка «Сокольники», следивший за эксплуатацией аттракциона персонал нарушил технику эксплуатации объекта.

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Автор: Сергей Петров
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