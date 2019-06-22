Акция «Свеча памяти» завершилась на Поклонной горе

Москва, 22 июня. Свечу памяти привезли в синагогу на Поклонной горе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Мемориал возвели в память о жертвах холокоста. Суммарно в советских республиках было убито по разным данным около трёх миллионов евреев.

К памятнику «В борьбе с фашизмом мы были вместе» на Поклонной горе возложили цветы в память о погибших. 22 июня 1941 года на рассвете без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Традиционно накануне траурной даты проходит акция «Свеча памяти». Участники общественных движений посещают памятные места и зажигают свечи. У мемориала погибших почтили минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» финишировала у музея Победы на Поклонной горе. Здесь активисты возложили цветы к вечному огню. Также рядом с пламенем установили 60 свечей — по числу всех городов-героев и городов воинской славы.