Собянин возглавил топ губернаторов-блогеров

Москва, 21 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин стал лидером топ-15 губернаторов-блогеров по данным аналитической системы «Медиалогия».

На второй строчке оказался глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, третье место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как пишет «Газета Кемерова», на 14-м месте стоит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Эксперты включили в рейтинг глав российских регионов, которые ведут страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Собянин осмотрел ход работы по благоустройству «Парка света» в районе «Бибирево». Новое общественное пространство откроют для посетителей в июле.