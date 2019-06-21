Мотоциклист проломил голову в массовом ДТП с участием грузовика в Подмосковье
0 Оставить комментарий
Москва, 21 июня. На трассе М2 столкнулись микроавтобус и «Газель», от удара пострадал мотоциклист, сообщили очевидцы происшествия.
Видео с места аварии появилось в Сети. Очевидцы рассказали, что у грузовика закончился бензин, водителю пришлось остановиться.
В этот момент в грузовик влетел микроавтобус. «Газель» от удара занесло налево, где в это время ехал мотоциклист. После столкновения с грузовиком байкер въехал в отбойник.
Мужчину доставили в Подольскую больницу, он получил перелом черепа и переломы верхних конечностей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Микроавтобус серьезно поврежден при ДТП, несколько человек попытались вытащить водителя их покореженного авто. О его состоянии не сообщается.
infox - new