Мотоциклист проломил голову в массовом ДТП с участием грузовика в Подмосковье

Москва, 21 июня. На трассе М2 столкнулись микроавтобус и «Газель», от удара пострадал мотоциклист, сообщили очевидцы происшествия.

Видео с места аварии появилось в Сети. Очевидцы рассказали, что у грузовика закончился бензин, водителю пришлось остановиться.

В этот момент в грузовик влетел микроавтобус. «Газель» от удара занесло налево, где в это время ехал мотоциклист. После столкновения с грузовиком байкер въехал в отбойник.

Мужчину доставили в Подольскую больницу, он получил перелом черепа и переломы верхних конечностей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Микроавтобус серьезно поврежден при ДТП, несколько человек попытались вытащить водителя их покореженного авто. О его состоянии не сообщается.