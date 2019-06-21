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Более миллиона москвичей посмотрели прямую линию с Владимиром Путиным

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Более миллиона москвичей посмотрели прямую линию с Владимиром Путиным

Москва, 21 июня. В российской столице более миллиона человек посмотрели трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе компании Mediascope.

В момент трансляции 52,5% телезрителей находились у экранов. Прямая линия состоялась 20 июня и продлилась чуть больше четырех часов.

Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян, пишет «Вечерняя Москва». Глава государства рассказал о политическом, экономическом, социальном и культурном курсе страны, отмечает Infox.ru

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян сравнила 17-ю прямую линию Путина с первой. Она отметила, что общество «взрослеет» и интересуется «мусорной реформой», вопросами экологии.

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Автор: Ирина Селезнева
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