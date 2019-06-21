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«Свечу памяти» доставили в московскую соборную мечеть

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«Свечу памяти» доставили в московскую соборную мечеть

Москва, 21 июня. В Елоховском Богоявленском соборе прошла панихида в память о погибших во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция «Свеча памяти» проходит в Москве в 11-й раз в преддверии годовщины начала войны. Во время службы, которую провел епископ Клинский Стефан, зажгли 60 свечей — в честь городов-героев и городов воинской славы. 

«Свечу памяти» доставили в московскую соборную мечеть

В акции приняли участие депутаты Государственной думы Ирина Яровая и Сергей Железняк. После панихиды в христианском храме свечу доставили в московскую соборную мечеть.

«Свечу памяти» доставили в московскую соборную мечеть

В память о солдатах-мусульманах, погибших в годы Великой Отечественной войны, прочли Коран. Акция проходит в соборной мечети уже пятый год. 
«Свечу памяти» доставили в московскую соборную мечеть
Организаторы акции отметили, что о погибших молятся представители разных религиозных конфессий. Из мечети свеча памяти отправится в синагогу, расположенную на Поклонной горе.

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Автор: Татьяна Костянова
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