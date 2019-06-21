Москва, 21 июня. Пассажиры подмосковной электрички заступились за пенсионерку с собакой, у которой контролеры попросили оплатить проезд питомца. По словам очевидцев, контролеры нагрубили пожилой женщине, поэтому пассажиры объявили проверяющим билеты бойкот.

Инцидент произошел в электричке, следовавшей по маршруту Черусти — Москва.

«Старенькая бабушка сразу оплатила проезд собаки, но контролеры зачем-то начали грубить. При том, что к компании из четырех мужчин, которые ехали без билетов, никаких мер не применили», — рассказал один из свидетелей ситуации.

По словам мужчины, после этого все пассажиры в вагоне отказались предъявлять билеты контролерам, и проверяющим пришлось удалиться ни с чем.

Отметим, что пенсионерка перевозила миниатюрную собаку породы цвергпинчер. Питомец находился на коленях хозяйки и не занимал дополнительного пространства в вагоне. Пожилая женщина рассказала, что неоднократно перевозила собаку в электричках, и ее ни разу не попросили заплатить за животное.

«Мне как пенсионеру проезд полагается бесплатный, но за перевоз собаки они потребовали, чтобы я оплатила 157 рублей. Вели себя они при этом по-хамски, причем грубили не только мне, но и другим пассажирам», — прокомментировала инцидент пожилая женщина.

В пресс-службе ЦППК сообщили, что контролеры действительно имели право попросить пенсионерку заплатить за проезд собаки, поскольку это соответствует правилам проезда в пригородных электропоездах. Согласно требованиям, провозить в вагоне бесплатно можно только собак-повадырей. За проезд остальных животных необходимо заплатить 25% от стоимости разового полного билета по маршруту. Кроме того, в ЦППК заявили, что после инцидента проведут внутреннюю проверку, чтобы выяснить, соблюдают ли контролеры нормы культуры общения с пассажирами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о потерявшейся собаке, которая несколько дней ездила в электричках Подмосковья. Овчарка путешествовала по одному и тому же маршруту и периодически выходила на станциях.