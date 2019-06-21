Огонь охватил 80 гектаров в подмосковных Луховицах

Москва, 21 июня. Площадь лесного пожара в подмосковном городе Луховицы достигла 80 гектаров, пламя тушат вертолетами, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.

Накануне вертолетами Ми-8 более 60 раз сбросили воду общим объемом 192 тонны. Также сброс воды произвели самолеты Ил-76, тушение пожара продолжается.

В общей сложности к борьбе с возгоранием привлекли около 70 человек из МЧС, Минобороны и других ведомств. Специалисты ведут разведку с воздуха, чтобы принять решение об организации заградительных полос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В столичном регионе с начала июня стоит сильная жара. Синоптики неоднократно объявляли «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы возникновения природных пожаров.