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Транспортную развязку построят в Солнечногорске

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Транспортную развязку построят в Солнечногорске

Москва, 21 июня. Власти Подмосковья сообщили о строительстве транспортной развязке в Солнечногорске, чтобы улучшить доступ к парку «Есипово» и заводу Mercedes.

Как сообщает пресс-служба Минтраса Московской области, развязка появится на пересечении автодорог М-10 и Ложки-Поварово-Пятница. Длина четырехполосной дороги составит 4,7 км.

По словам главы регионального транспортного ведомства Алексея Гержика, разязка увеличит пропускную способность трассы на 40%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о строительстве развязки в Химках и возведении путепроводов в области.

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Автор: Ирина Селезнева
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